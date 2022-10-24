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Происшествия24 октября 2022 7:24

В Новосибирске сержант запаса выплатит штраф в 25 тысяч рублей за покупку наркотиков

Полицейские обнаружили запрещённые вещества у него в автомобиле
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирске осудили военнослужащего за покупку наркотиков.

В Новосибирске осудили военнослужащего за покупку наркотиков.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске сержанта запаса оштрафовали за покупку наркотиков. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщили в Telegram-канале 2-го Восточного окружного военного суда.

Обвиняемый купил наркотики в интернет-магазине и получил координаты места, где была спрятана закладка. Сержант забрал «покупку», а на следующий день её обнаружили полицейские в ходе досмотра автомобиля.

Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к штрафу в размере 25 тысяч рублей.

Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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