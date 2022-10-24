В Новосибирске сержант запаса выплатит штраф в 25 тысяч рублей за покупку наркотиков

В Новосибирске осудили военнослужащего за покупку наркотиков.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске сержанта запаса оштрафовали за покупку наркотиков. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщили в Telegram-канале 2-го Восточного окружного военного суда.
Обвиняемый купил наркотики в интернет-магазине и получил координаты места, где была спрятана закладка. Сержант забрал «покупку», а на следующий день её обнаружили полицейские в ходе досмотра автомобиля.
Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к штрафу в размере 25 тысяч рублей.
Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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