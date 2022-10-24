Под Новосибирском компания парней разбилась на «ВАЗе» по вине пьяного водителя. Фото: ГИБДД по НСО.

Отчаянные катания парней в Убинском районе Новосибирской области закончились трагедией. Жуткое ДТП со смертельным исходом устроил молодой водитель без прав. Он сел за руль пьяным.

– 22 октября водитель 1998 года рождения без прав, находясь в состоянии опьянения, двигался на автомобиле «ВАЗ-2106» по трассе Н-2701 «Убинское – Кундран» со стороны с. Раисино в сторону с. Кундран, на 34 км автодороги опрокинул машину, – рассказали подробности в ГИБДД по Новосибирской области.

В аварии погиб пассажир 2000 года рождения. Травмы получил еще один пассажир 2000 года рождения.

В обстоятельствах аварии разбирается полиция.

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