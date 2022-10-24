Новосибирские хирурги поставили на ноги мальчика из Абакана, на которого упали тяжёлые ворота. Фото: "НИИТО" //"ВКонтакте".

Хирурги НИИТО прооперировали 9-летнего Кириллова Дмитрия. В Новосибирск маленького пациента доставили из Абакана. Там на него упали тяжелые ворота. В результате чего ребёнок получил серьёзную травму позвоночника.

Инцидент произошёл 11 сентября. Школьник катался на велосипеде. С ребятами из любопытства поехали туда, где недавно сгорел дом. Ребятишки зашли на территорию. Один из них отвязал металлические ворота. Они были закреплены проволокой. Забор рухнул на 9-летнего Диму, который не успел отскочить. Мальчик вспоминает, что выбрался из-под груза. Но вот встать не смог: так было больно. Скорую ему вызвала бабушка-соседка. В ожидании врачей ребенок лежал на земле.

Маме ребенка сказали в больнице, что Дима больше не будет ходить. Надежда появилась после того, как местные медики связались со специалистами НИИТО. Они подробно обсудили диагноз Дима: закрытый неосложненный взрывной перелом тела L5-позвонка со смещением отломков в позвоночный канал; закрытый неосложнённый компрессионный перелом тела L4-позвонка; а также закрытый перелом остистых отростков тел позвонков Th12, L4,5. А также дальнейшие перспективы и лечение ребёнка. Коллегиально маленького пациента решили направить в НИИТО.

В Новосибирске мальчику сделали сложную операцию. Как пояснил заведующий травматолого-ортопедическим отделением №1, к.м.н. Алексей Ластевский, мальчику установили временную внутреннюю фиксацию повреждённых позвоночных сегментов.

– Таким образом были созданы условия, благоприятные для сращения, – сказал врач.

По словам Ластевского, через год конструкцию удалят. Врачи надеются, что последствия травмы будут минимальны для детского организма.

Сам Дима – активный мальчик. Долго лежать ему тяжело. Через 2 недели после операции ему разрешили ходить. Но при этом школьнику нужно соблюдать особый режим и делать лечебные упражнения. Ребенка, которого поставили на ноги, выписали из НИИТО 21 октября.

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