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Общество24 октября 2022 7:01

Новосибирские хирурги поставили на ноги мальчика из Абакана, на которого упали тяжёлые ворота

Ребёнку провели сложнейшее вмешательство
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Новосибирские хирурги поставили на ноги мальчика из Абакана, на которого упали тяжёлые ворота. Фото: "НИИТО" //"ВКонтакте".

Новосибирские хирурги поставили на ноги мальчика из Абакана, на которого упали тяжёлые ворота. Фото: "НИИТО" //"ВКонтакте".

Хирурги НИИТО прооперировали 9-летнего Кириллова Дмитрия. В Новосибирск маленького пациента доставили из Абакана. Там на него упали тяжелые ворота. В результате чего ребёнок получил серьёзную травму позвоночника.

Инцидент произошёл 11 сентября. Школьник катался на велосипеде. С ребятами из любопытства поехали туда, где недавно сгорел дом. Ребятишки зашли на территорию. Один из них отвязал металлические ворота. Они были закреплены проволокой. Забор рухнул на 9-летнего Диму, который не успел отскочить. Мальчик вспоминает, что выбрался из-под груза. Но вот встать не смог: так было больно. Скорую ему вызвала бабушка-соседка. В ожидании врачей ребенок лежал на земле.

Маме ребенка сказали в больнице, что Дима больше не будет ходить. Надежда появилась после того, как местные медики связались со специалистами НИИТО. Они подробно обсудили диагноз Дима: закрытый неосложненный взрывной перелом тела L5-позвонка со смещением отломков в позвоночный канал; закрытый неосложнённый компрессионный перелом тела L4-позвонка; а также закрытый перелом остистых отростков тел позвонков Th12, L4,5. А также дальнейшие перспективы и лечение ребёнка. Коллегиально маленького пациента решили направить в НИИТО.

В Новосибирске мальчику сделали сложную операцию. Как пояснил заведующий травматолого-ортопедическим отделением №1, к.м.н. Алексей Ластевский, мальчику установили временную внутреннюю фиксацию повреждённых позвоночных сегментов.

– Таким образом были созданы условия, благоприятные для сращения, – сказал врач.

По словам Ластевского, через год конструкцию удалят. Врачи надеются, что последствия травмы будут минимальны для детского организма.

Сам Дима – активный мальчик. Долго лежать ему тяжело. Через 2 недели после операции ему разрешили ходить. Но при этом школьнику нужно соблюдать особый режим и делать лечебные упражнения. Ребенка, которого поставили на ноги, выписали из НИИТО 21 октября.

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