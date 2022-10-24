В Новосибирской области ураган оставил без света 26 тысяч человек

Из-за урагана в Новосибирской области без света сидели 26 тысяч человек. Фото: ГУ МЧС РОссии по НСО

Из-за урагана в Новосибирской области без света сидели 26 тысяч человек. О последствиях непогоды на оперативном совещании в понедельник, 24 октября, сообщил начальник ГУ МЧС России по региону Виктор Орлов.

Напомним, погода разбушевалась в воскресенье утром, 23 октября. Сильнейший ветер срывал крыши и опрокидывал остановки. Позже в мэрии рассказали, что в результате урагана повреждено 27 линий электропередач и повалено 17 деревьев.

− Электроснабжение было нарушено в трех городских округах и 107 населенных пунктах области, − уточнил Виктор Орлов.

Свет пропал в более чем семи тысячах жилых домов. Также под отключение попали 85 социально значимых объектов.

Начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области подчеркнул − электроснабжение практически полностью восстановили. Работы продолжаются только в селе Федоровка в Северном районе.

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