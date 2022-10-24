В Карасуке под Новосибирском жительница ЛНР получила российское гражданство

В Новосибирской области жительница ЛНР получила российский паспорт. Фото: Горсайт / предоставлено врио начальника ОВМ МО МВД России «Карасукский» Натальей Сасовой.

В Новосибирской области российское гражданство получила жительница Луганской Народной Республики Тамара Макуха. 65-летняя жительница ЛНР переехала к дочери в Карасук еще в мае. Об этом сообщает Горсайт.

21 октября в отделении миграционной службы Карасукского района ей вручили российский паспорт.

– Мы от души поздравили россиянку и вручили ей актуальную редакцию Конституции России, – рассказала врио начальника ОВМ МО МВД России «Карасукский» Наталья Сасова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber