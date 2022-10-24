Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 октября 2022 6:23

В Новосибирской области две школы перевели на дистанционное обучение

Причина в проблемах с теплоснабжением
Анастасия ХРОМЫХ
Две школы Новосибирской области перевели на дистанционное обучение.

Две школы Новосибирской области перевели на дистанционное обучение.

Фото: Иван ВИСЛОВ

Ученики двух школ в Новосибирской области были вынуждены перейти на дистанционное обучение. В классах стало слишком холодно из-за проблем с теплоснабжением.

Данную тему подняли на оперативном совещании в понедельник, 24 октября. Как рассказал министр ЖКХ и энергетики НСО Денис Архипов, 20 октября в Краснообске и поселке Мичуринском отключили теплоснабжение. Это произошло из-за дефекта на магистрали.

По словам министра, проблему уже удалось решить. Однако помещения двух школ в Краснообске не успели прогреться до необходимой температуры.

− Восстанавливаем температурный режим из-за проблем, которые были озвучены выше, − отметил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

В ближайшее время дети вновь сядут за парты.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber