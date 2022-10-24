В Новосибирской области две школы перевели на дистанционное обучение

Две школы Новосибирской области перевели на дистанционное обучение. Фото: Иван ВИСЛОВ

Ученики двух школ в Новосибирской области были вынуждены перейти на дистанционное обучение. В классах стало слишком холодно из-за проблем с теплоснабжением.

Данную тему подняли на оперативном совещании в понедельник, 24 октября. Как рассказал министр ЖКХ и энергетики НСО Денис Архипов, 20 октября в Краснообске и поселке Мичуринском отключили теплоснабжение. Это произошло из-за дефекта на магистрали.

По словам министра, проблему уже удалось решить. Однако помещения двух школ в Краснообске не успели прогреться до необходимой температуры.

− Восстанавливаем температурный режим из-за проблем, которые были озвучены выше, − отметил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

В ближайшее время дети вновь сядут за парты.

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