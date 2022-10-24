«Мёртвая лежала на полу»: под Новосибирском на пожаре в двухквартирном доме погибла молодая женщина

На пожаре под Новосибирском погибла 38-летняя женщина.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Смертельный пожар произошёл в Черепаново под Новосибирском. Он унес жизнь 38-летней женщины. О ЧП, которое случилось поздно вечером 22 октября, рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.
– Первый пожарный расчет был на месте спусти 3 минуты после получения информации о происшествии. На момент прибытия горела кровля двухквартирного дома. Огонь мог перекинуться на соседние строения. Ликвидировали возгорание за 13 минут. В ходе тушения огня сотрудники МЧС обнаружили на полу мёртвую женщину. Смерть подтвердили медики, – говорится в сообщении ведомства.
Причину пожара, площадь которого составила 108 квадратов, устанавливает следственно-оперативная группа.
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