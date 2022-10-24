«Портал в преисподнюю»: новосибирцы опасаются гигантской ямы, вырытой у входа в подъезд

Новосибирцы пожаловались на опасную яму, вырытую у входа в подъезд. Фото: "Инцидент Новосибирск".

Жители дома 27/1 на улице Ударной в Новосибирске пожаловались на гигантскую яму, появившуюся у подъезда. Её, по словам жильцов, вырыли коммунальщики.

– Раскопали эту огромную яму перед подъездом трое суток назад, более или менее огородили. Вчера все ограждение упало, – написали новосибирцы в паблике «Инцидент Новосибирск».

Судя по всему, ограждение снес штормовой ветер. Почему ответственные лица не вернули его на место, неизвестно.

Жильцы уверены, я в яму легко провалиться и пострадать.

– Это портал в преисподнюю!

– Какой ужас! – возмутились подписчики.

На публикацию обратили внимание представители мэрии:

– Вопрос передан в районную администрацию. Специалисты постараются ответить до 26 октября, – написали под постом сотрудники мэрии Новосибирска.

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