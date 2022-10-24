Видео шторма на Обском море сняли новосибирцы

На Обском море в Новосибирске разбушевался шторм. Фото: Мария ПОПОВА.
На Обском море стихия разбушевалась во время урагана. Шторм возле Новосибирской гидроэлектростанции 23 октября сняла на видео местная жительница Мария Попова.
Ветер разошелся до 28 метров в секунду. Фото: Мария ПОПОВА.
Волны раскидали ветки и бревна, вода билась о выступы и взрывалась, встречая преграды на своем пути. Ходить по берегу было опасно – мощный шторм, подгоняемый ветром до 28 метров в секунду, пытался залить случайных прохожих.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о последствиях урагана. Ветер срывал крыши зданий, валил деревья и обрывал ЛЭП.
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