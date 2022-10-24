«Ударил по голове»: в Новосибирске 41-летний сын жестоко избил пожилую мать

В Новосибирске 41-летний сын жестоко избил пожилую мать. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске 61-летняя жительница дома на улице Революции попала в больницу в тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали у пенсионерки серьёзную травму головы. Медики сообщили об этом в полицию.

– Правоохранители выяснили, что 23 октября сын потерпевшей в состоянии алкогольного опьянения поссорился с матерью. В ходе конфликта 41-летний мужчина ударил родственницу по голове. Из-за этого женщина получила тяжкий вред здоровью, – говорится в сообщении ГУ МВД по Новосибирской области.

Задержали злоумышленника по месту жительства. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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