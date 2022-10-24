В Новосибирской область семилетний ребенок попал на операцию к онкологам после укуса клеща

Мама надеется, что угроза миновала. Фото: Предоставлено мамой мальчика

В Новосибирской области 7-летний ребенок попал на лечение к онкологам после укуса клеща. История произошла в отдаленном селе Владимировское Новосибирской области.

- Год назад сына укусил клещ, у него на спине выросла опухоль, которая стала его беспокоить. В сентябре мы поехали в Убинскую ЦРБ, там нас направили на анализы в Новосибирск. Оказалось, что в регистратуре ЦРБ нас не внесли в электронную очередь по системе МИС и систему «Барс». Пришлось несколько дней подряд ездить в город, тратя на дорогу больше 10 часов. Онкологи взяли ткани на анализ и предложили срочную операцию, – рассказала КП-Новосибирск мама ребенка Лилия.

Помощник депутата Законодательного собрания Новосибирской области София Шутова-Богорад решила помочь семье из отдаленного села, которая не могла попасть в электронную систему в Убинской ЦРБ. Она направила запрос в Минздрав и обзвонила больницы. В Городской детской клинической больнице скорой помощи разрешили провести операцию, не дожидаясь формальностей.

- Операция прошла успешно, но мы ждем результатов анализов от онколога. Насколько опасна эта папиллома – сказать не могу. Сын чувствует себя хорошо, – рассказала мама ребенка. – Рана зарубцевалась, сын ходит в детский сад.

После обращения в Минздрав Новосибирской области в Убинской ЦРБ провели инструктаж для персонала по пользованию электронной системой.

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