«Он ласковый и дружелюбный»: в Новосибирске пса выкинули на улицу после смерти хозяина-дедушки

Питомец оказался не нужен родственникам покойного. Фото: «Собаки и кошки в добрые руки. Новосибирск».

В Новосибирске пристраивают пса, которого выкинули на улицу. Бедняга остался сиротой после смерти хозяина-дедушки. Родственникам покойного питомец стал не нужен. Сейчас собаке, привыкшей к заботе, новый дом ищут волонтеры.

– Пёсик - обаятельный терьеристый красавец. Не старый, адекватный, с хорошим характером, ласков и дружелюбен со всеми. Очень любит детей, ходит за ними и провожает в школу. Размер средний, – рассказали зоозащитники в группе «Собаки и кошки в добрые руки. Новосибирск».

Если вы готовы приютить и полюбить обаятельного пёсика, позвоните по номеру 8913 767 94 05 (Олеся).

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