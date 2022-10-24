В Новосибирске суд пожалел таксиста, сбившего пешехода у ТЦ на Маркса

Водитель признал вину и раскаялся Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Новосибирске суд дал ограничение свободы водителю Hyundai Solaris, сбившему пешехода. ДТП случилось ранним утром 11 декабря 2021 года возле ТЦ на улице Блюхера.

По данным ГИБДД, 28-летний водитель ехал по улице Блюхера, отвлекся на телефон и не остановился перед пешеходным переходом. В этот момент 31-летний пешеход переходил дорогу на зеленый сигнал светофора.

От удара мужчина упал на дорогу, водитель вызвал «скорую помощь». В больнице врачи обнаружили у пострадавшего переломы костей правой ноги, ушибы коленок и левой голени. Все это привело к утрате трудоспособности на треть.

В полиции возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем тяжкий вред здоровью. Водитель признал свою вину, написал явку с повинной.

- Виновник ДТП раскаялся, извинился перед потерпевшим и попросил рассмотреть дело в особом порядке. Ранее был не судим, имеет жену и малолетнего ребенка. С учетом смягчающих характеристик суд назначил ему 1 год лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на два года, – рассказала КП-Новосибирск помощник прокурора Ленинского района Екатерина Федосеева. – Приговор в законную силу не вступил.

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