Новосибирцы застряли в гигантской пробке на площади Труда утром 24 октября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром понедельника, 24 октября, площадь Труда в Новосибирске сковал гигантский затор. По словам водителей, пробку спровоцировала авария. ДТП произошло на трамвайных путях. Автомобилисты сообщили об этом на «2ГИС».

Заторы также на площади Райсовета, улицах Станционной, Широкой и проезде Энергетиков. Советское шоссе тоже сковала пробка. Движение в сторону правобережья затруднено из-за затора на Октябрьском мосту.

Утром 24 октября уровень пробок в Новосибирске составил 6 баллов.

В ГИБДД призвали новосибирцев «переобуть» машины для безопасности передвижения на дорогах.

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