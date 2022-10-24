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Общество24 октября 2022 3:55

Новосибирцы застряли в гигантской пробке на площади Труда утром 24 октября

Произошло это из-за аварии на трамвайных путях
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Новосибирцы застряли в гигантской пробке на площади Труда утром 24 октября.

Новосибирцы застряли в гигантской пробке на площади Труда утром 24 октября.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром понедельника, 24 октября, площадь Труда в Новосибирске сковал гигантский затор. По словам водителей, пробку спровоцировала авария. ДТП произошло на трамвайных путях. Автомобилисты сообщили об этом на «2ГИС».

Заторы также на площади Райсовета, улицах Станционной, Широкой и проезде Энергетиков. Советское шоссе тоже сковала пробка. Движение в сторону правобережья затруднено из-за затора на Октябрьском мосту.

Утром 24 октября уровень пробок в Новосибирске составил 6 баллов.

В ГИБДД призвали новосибирцев «переобуть» машины для безопасности передвижения на дорогах.

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