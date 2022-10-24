Новосибирцы застряли в гигантской пробке на площади Труда утром 24 октября.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Утром понедельника, 24 октября, площадь Труда в Новосибирске сковал гигантский затор. По словам водителей, пробку спровоцировала авария. ДТП произошло на трамвайных путях. Автомобилисты сообщили об этом на «2ГИС».
Заторы также на площади Райсовета, улицах Станционной, Широкой и проезде Энергетиков. Советское шоссе тоже сковала пробка. Движение в сторону правобережья затруднено из-за затора на Октябрьском мосту.
Утром 24 октября уровень пробок в Новосибирске составил 6 баллов.
В ГИБДД призвали новосибирцев «переобуть» машины для безопасности передвижения на дорогах.
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