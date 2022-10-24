В Новосибирске ураган оборвал провода, повалил 17 деревьев и 4 остановки

В мэрии Новосибирска рассказали о последствиях урагана. Фото: ГУ МЧС РФ по НСО.

В мэрии Новосибирска сообщили о последствиях мощного урагана 23 октября. Итоги шторма подвели в официальном Telegram-канале мэрии Новосибирска «МЭР_и_Я».

– Большинство последствий шторма оперативно устранено службами городского хозяйства, – отметили в муниципалитете.

Сильный ветер оборвал 27 линий электропередач и повалил 17 деревьев. Также в городе зафиксировали падение семи различных конструкций и четырех остановок.

Несмотря на серьезные последствия, во время урагана никто не пострадал.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о том, как огромное дерево рухнуло на детскую площадку.

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