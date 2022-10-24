В Новосибирске огромное дерево рухнуло на детскую площадку. Фото: предоставлено Дмитрием.
В Новосибирске огромное дерево не устояло под порывами ветра. Оно рухнуло на детскую площадку.
– Произошло это на улице Гидромонтажной у 56 дома. Его повалило ветром днем 23 октября. Вечером оно еще лежало. Не знаю, сейчас убрали или нет, – рассказал КП-Новосибирск очевидец Дмитрий.
По словам мужчины, в момент ЧП на площадке не было ребятишек. Поэтому чудом никто не пострадал.
Ранее КП-Новосибирск писала, что штормовой ветер устроил в городе погром.
Напомним о подобных ЧП надо сообщать по телефону «112», в единую дежурно-диспетчерскую службу мэрии по телефону 051 или в Аварийно-спасательную службу Новосибирской области по номеру: 218-22-32. Телефон доверия МЧС 23-99-999.
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