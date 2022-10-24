Новосибирские компании ищут специалистов по мобилизационной работе за 31 тысячу рублей

В Новосибирске вырос спрос на специалистов по мобилизационной работе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Работодатели в Новосибирске ищут специалистов по воинскому учету для работы с мобилизованными сотрудниками. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.

В Новосибирске с сентября по октябрь разместили шесть вакансий для специалистов по мобилизации. К ним относятся специалисты отдела мобилизационной подготовки, специалисты военно-учетного стола, начальники службы гражданской обороны и мобилизационной работы и другие профессионалы.

Сотрудники должны будут ставить работников компании на учет, рассылать уведомления о поступивших повестках и сверять информацию с военкоматами. В среднем по Новосибирской области за такую работу платят в месяц 31,5 тысячу рублей.

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