В Новосибирске призвали водителей сменить летние шины на зимние. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новосибирских водителей призвали соблюдать максимальную внимательность и осторожность на дорогах в связи с ухудшением погодных условий. В ГИБДД рекомендовали водителям сменить летние шины на зимние, а также следовать ряду правил.

– В пути следования соблюдать скоростной режим, снижать скорость вблизи пешеходных переходов, образовательных учреждений, остановок общественного транспорта. Также автомобилисты должны выбирать безопасную дистанцию и боковой интервал, не совершать резких маневров, – напомнили в ГУ МВД по Новосибирской области.

По данным полиции с октября по май не нужно использовать мотоциклы и велосипеды в целях безопасности. В такой период возрастает риск ДТП с участием такого транспорта.

А пешеходам нужно помнить, что тормозной путь из-за гололеда увеличивается. В связи с чем, перед тем как перейти дорогу, нужно убедиться, что водитель точно остановился и пропускает вас. В темное время суток у пешеходов на одежде должны быть светоотражающие элементы.

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