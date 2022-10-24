Цены на такси в Новосибирске взлетели из-за снегопада

В Новосибирске подскочили цены на такси из-за метели. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

Утром в понедельник, 24 октября, в Новосибирске взлетели цены на такси из-за снегопада. Об этом КП-Новосибирск сообщили читатели.

По словам одной из пассажирок, короткая поездка из Дзержинского района в Заельцовский, сумма которой обычно составляла около 140 рублей, в 7 утра 24 октября выросла до 220 рублей. Также сибирячка отметила, что во время урагана в воскресенье, 24 октября, цены были еще выше.

На данный момент снегопад закончился и цены стабилизировались.

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