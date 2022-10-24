В Новосибирской области сельчанин забил пенсионера металлоломом до полусмерти

В Новосибирской области сельчанин напал на пенсионера с куском металла. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В селе Новокремлевское Коченевского района 37-летний местный житель избил знакомого пенсионера железкой. 69-летний пострадавший с травмами различной степени тяжести попал в больницу. Врачи сообщили о побоях в полицию, сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Новосибирской области.

– Установлено, что в ходе возникшей между мужчинами ссоры подозреваемый нанес своему оппоненту удары железным предметом по различным частям тела, – рассказали в МВД.

В полиции возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Ранее не судимого сельчанина на время следствия отпустили под подписку о невыезде. Нападавшему может грозить лишение свободы до 10 лет.

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