Рассказываем про пробки в Новосибирске 24 октября 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске 24 октября 2022 года: сложно проехать по улице Станционной. Затруднено движение также по улицам Широкой, проезду Энергетиков, площадям Труда и Райсовета. Об этом сообщает «2ГИС».

Пробки сковали Котовского, Ватутина, Станиславского. Затруднено движение по Троллейной, Немировича-Данченко, Сибиряков-Гвардейцев и Титова. Заторы на улицах Блюхера, Новогодней и площади Лыщинского. Сложно проехать в сторону правого берега по Октябрьскому мосту.

На правобережье пробки на Большевистской при движении в сторону центра и Речного вокзала, Никитина, Восход, Кирова и Бориса Богаткова. Пробки сковали Добролюбова, Красина, Кошурникова. На Красном проспекте тоже затор.

Уровень пробок на утро 24 октября 2022 года в Новосибирске достиг 6-ти баллов.

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