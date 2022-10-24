Рассказываем про пробки в Новосибирске 24 октября 2022 года.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пробки в Новосибирске 24 октября 2022 года: сложно проехать по улице Станционной. Затруднено движение также по улицам Широкой, проезду Энергетиков, площадям Труда и Райсовета. Об этом сообщает «2ГИС».
Пробки сковали Котовского, Ватутина, Станиславского. Затруднено движение по Троллейной, Немировича-Данченко, Сибиряков-Гвардейцев и Титова. Заторы на улицах Блюхера, Новогодней и площади Лыщинского. Сложно проехать в сторону правого берега по Октябрьскому мосту.
На правобережье пробки на Большевистской при движении в сторону центра и Речного вокзала, Никитина, Восход, Кирова и Бориса Богаткова. Пробки сковали Добролюбова, Красина, Кошурникова. На Красном проспекте тоже затор.
Уровень пробок на утро 24 октября 2022 года в Новосибирске достиг 6-ти баллов.
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