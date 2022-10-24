Погода в Новосибирске на 24 октября 2022 года: порывы ветра стихнут до 14 метров в секунду

Порывы ветра стихнут. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Погода в Новосибирске на 24 октября 2022 года обещает быть солнечной и ветреной. Днем столбики термометров поднимутся до +2…+4 градусов. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского УГМС.

- Ночью температура воздуха составит 0…-2 градуса. Ветер подует западный со скоростью до 14 метров в секунду, - обещают метеорологи.

По данным сайта «Яндекс. Погода» весь день будет идти дождь со снегом. Столбики термометров днем опустятся до +1 градуса. Ветер подует юго-западный со скоростью 6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 756-757 миллиметров ртутного столба.

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