В Новосибирске может похолодать до -6 градусов на следующей неделе

В Новосибирске столбики термометров опустятся до -5 градусов.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Новосибирске прогноз на следующую неделю не радует. Синоптики обещают похолодания до -5 градусов. Согласно сайту Западно-Сибирского УГМС самая холодная ночь будет 25 октября во вторник. Осадков в этот день не ожидается.
По данным сайта «Gismeteo», похолодания ожидаются в субботу 29 октября. Ночью столбики термометров опустятся до -4 градусов. Порывы ветра будут достигать 10 метров в секунду.
Ближе к концу недели новосибирцы не увидят солнца. Все дни будут пасмурные и дождливые.
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