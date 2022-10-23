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Общество23 октября 2022 16:39

В Новосибирске может похолодать до -6 градусов на следующей неделе

Одна из самых холодных ночей ожидается во вторник
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
В Новосибирске столбики термометров опустятся до -5 градусов.

В Новосибирске столбики термометров опустятся до -5 градусов.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске прогноз на следующую неделю не радует. Синоптики обещают похолодания до -5 градусов. Согласно сайту Западно-Сибирского УГМС самая холодная ночь будет 25 октября во вторник. Осадков в этот день не ожидается.

По данным сайта «Gismeteo», похолодания ожидаются в субботу 29 октября. Ночью столбики термометров опустятся до -4 градусов. Порывы ветра будут достигать 10 метров в секунду.

Ближе к концу недели новосибирцы не увидят солнца. Все дни будут пасмурные и дождливые.

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