В Новосибирске штормовой ветер 23 октября сменила метель

Днем в городе пошел снег. Фото: Виктория МИНАЕВА

В Новосибирске штормовой ветер сменила метель. Напомним, что весь день в городе бушевала стихия. Шквальный ветер сметал все на своем пути. Он не пощадил остановки, деревья и крыши зданий.

После к нему присоединился снег. Он плотным покрывалом укутал улицы и машины. Синоптики прогнозировали в некоторых районах города гололед.

Метеорологи обещают, что 24 октября порывы ветра составят всего 14 метров в секунду. Днем осадков не ожидается.

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