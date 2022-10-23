В Новосибирске штормовой ветер 23 октября сменила метель

Днем в городе пошел снег.
Фото: Виктория МИНАЕВА
В Новосибирске штормовой ветер сменила метель. Напомним, что весь день в городе бушевала стихия. Шквальный ветер сметал все на своем пути. Он не пощадил остановки, деревья и крыши зданий.
После к нему присоединился снег. Он плотным покрывалом укутал улицы и машины. Синоптики прогнозировали в некоторых районах города гололед.
Метеорологи обещают, что 24 октября порывы ветра составят всего 14 метров в секунду. Днем осадков не ожидается.
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