Стали известны зарплаты новосибирских хоккеистов. Фото: vk.com/hcsibir1962

Зарплатный бюджет новосибирского ХК «Сибирь» составляет 481 миллион рублей в год. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

Как пишет издание, самые высокооплачиваемые игроки – легионеры. Зарплата нападающего Тейлора Бэка составляет 45 миллионов рублей, Тревора Мерфи - 40 миллионов рублей, а Михала Чайковски 37 миллионов рублей.

На четвертом месте расположился нападающий Александр Шаров. Ему выплачивают 35 миллионов рублей. Замыкает топ-5 Владимир Бутузов с зарплатой в 33 миллиона рублей.

Напомним, что ХК «Сибирь» 29 октября отметит свой юбилей – 60 лет. Праздничные мероприятия начнутся с 13.00 и продлятся до самого матча «Сибирь» - «Северсталь».

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