Повестка пришла одному из жителей НСО. Фото: предоставлено героем публикации

В Новосибирской области мужчины получили повестки на 25 октября. Об этом сообщил один из подписчиков группы «Подслушано в Искитиме».

В подтверждение этому он отправил фотографию. На ней видно, что в повестке написана дата 25 октября и он должен явиться в военкомат.

Напомним, что уже первые эшелоны с мобилизованными стали отправлять в зону спецоперации. Так же сегодня мэр Новосибирска обратился к призывникам, едущим в НВВКУ на обучение и попросил их быть аккуратнее с алкоголем.

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