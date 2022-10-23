В Новосибирске мэр попросил мобилизованных быть аккуратнее с алкоголем

Мэр Новосибирска выступил перед мобилизованными. Фото: скриншот из видео

В Новосибирске мэр Анатолий Локоть попросил мобилизованных быть аккуратнее с алкоголем. Свою речь он произнес 23 октября перед военнослужащими в Октябрьском районе.

- Вы сегодня прибываете на территорию училища, будете проходить боевое обучение, восстанавливать свои навыки. С вами рядом будут представители других регионов. Вы взрослые люди и понимаете, что такое дисциплина. Будьте аккуратнее с алкоголем, - предупредил мобилизованных Анатолий Локоть, мэр Новосибирска. – Там во круге алкоголь не продают, я ввел запрет.

Градоначальник так же отметил, что по всем вопросам касающихся выплат можно обращаться в администрацию района в отдел социальной поддержки.

Напомним, что из Новосибирской области уже начали убывать в зону спецоперации первые эшелоны с мобилизованными.

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