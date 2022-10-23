Аварийные службы стали подключать населенные пункты к электричеству.
Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
В Новосибирской области в 29 населенных пунктов вернули электричество. Об этом сообщили в региональном правительстве.
- Более 29 населенных пунктов региона на данный момент уже подключено к электроснабжению. В 59 работают аварийные бригады, как сообщает АО «РЭС», восстановление электроснабжения потребителей прогнозируется в период с 16:00 в Новосибирске до 19:00 в районах Новосибирской области, - сообщил Сергей Семка, заместитель Губернатора Новосибирской области.
Так же он отметил, что в социально-значимых объектах восстанавливают доступ к электричеству в первую очередь.
- В настоящее время работают восстановительные бригады в Маслянинском районе в здании техникума, где повреждена крыша. Разрушенная конструкция разобрана, завтра подрядчик приступит к работам по перекрытию кровли лабораторного корпуса, - уточнил замгубернатора.
Напомним, что ранее сообщалось, что в 95 населенных пунктов оставались без электричества из-за урагана.
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