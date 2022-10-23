В Новосибирской области начали восстанавливать крышу.
Фото: Екатерина КОМЯКОВА
В Новосибирской области начали восстановление школьной крыши, сорванной ветром. Напомним, что ЧП произошло рано утром 23 октября из-за сильного урагана. Крышу сорвало в школе на станции Мочище.
- Ветром повреждена кровля спортивного зала, там работает восстановительная бригада и представители администрации района, - сообщили в правительстве Новосибирской области.
Власти отметили, что на учебный процесс это не повлияет.
Напомним, что в городе бушует стихия. Порывы ветра составляют от 25 до 28 метров в секунду.
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