В Новосибирской области начали восстанавливать крышу. Фото: Екатерина КОМЯКОВА

В Новосибирской области начали восстановление школьной крыши, сорванной ветром. Напомним, что ЧП произошло рано утром 23 октября из-за сильного урагана. Крышу сорвало в школе на станции Мочище.

- Ветром повреждена кровля спортивного зала, там работает восстановительная бригада и представители администрации района, - сообщили в правительстве Новосибирской области.

Власти отметили, что на учебный процесс это не повлияет.

Напомним, что в городе бушует стихия. Порывы ветра составляют от 25 до 28 метров в секунду.

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