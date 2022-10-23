Часть дома рухнула на авто. Фото: "Инцидент Новосибирск"
В Новосибирске куски фасада рухнули на припаркованный автомобиль. Фото появились в группе «Инцидент Новосибирск». ЧП произошло на улице 25 лет Октября, 25 в Калининском районе.
- Дом обсыпается. Выходить из дома страшно. Фасад дома не ремонтируют, хотя по плану уже должны были год назад, - говорится в посте в группе.
На кадрах видно, как куски здания упали на капот рядом стоящего автомобиля. Так же куски здания лежат рядом с самим домом.
Напомним, что ураган разрушил не только здание, но и перевернул остановки, сломал деревья.
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