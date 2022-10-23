В Новосибирске на проезде Энергетиков образовалась пробка из-за сорванной крыши общежития

Спасатели ликвидируют последствия. Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области

В Новосибирске на проезде Энергетиков образовалась пробка из-за сорванной крыши. Об этом сообщают карты из 2GIS.

На ней видно, что пробка начинается от улицы Станционная, 28 корпус 2 и заканчивается на кольце на площади Энергетиков.

Напомним, что штормовой ветер сорвал крышу общежития по адресу Станционная, 8. Из здания эвакуировали 13 человек. Сейчас там нет света и горячей воды. Тем временем прокуратура начала проверку по данному факту. Они выяснят, как обслуживался дом и когда там проводили капитальный ремонт.

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