Фото метели в Новосибирске 23 октября 2022 года: публикуем яркие кадры непогоды

В Новосибирске пошел снег.
Фото: Виктория МИНАЕВА
Фото метели в Новосибирске 23 октября 2022 года появились в соцсетях. С самого утра погода не радует горожан. На улице порывы ветра достигают от 25 до 28 метров в секунду. Он срывает крыши с домов и школ, валит деревья и не дает горожанам выйти на улицу.
Снег ложится на машины.
Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ
«На помощь» ветру пришел снег. Он крупными хлопьями валит на улице и ухудшает видимость. Как сообщают синоптики местами на улицах, может быть, гололед. На кадрах, которые горожане скидывают друг другу видно, как мокрый снег ложится на крыши домов, машины и тротуары.
На улице идет снег и дует ветер.
Фото: Надежда КАСЬЯНОВА
Напомним, что из-за урагана 95 населенных пунктов остались без света. Так же ветер сорвал крышу в общежитии, сломал балкон в Калининском районе и перевернул остановки.
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