Фото метели в Новосибирске 23 октября 2022 года: публикуем яркие кадры непогоды

В Новосибирске пошел снег. Фото: Виктория МИНАЕВА

Фото метели в Новосибирске 23 октября 2022 года появились в соцсетях. С самого утра погода не радует горожан. На улице порывы ветра достигают от 25 до 28 метров в секунду. Он срывает крыши с домов и школ, валит деревья и не дает горожанам выйти на улицу.

Снег ложится на машины. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

«На помощь» ветру пришел снег. Он крупными хлопьями валит на улице и ухудшает видимость. Как сообщают синоптики местами на улицах, может быть, гололед. На кадрах, которые горожане скидывают друг другу видно, как мокрый снег ложится на крыши домов, машины и тротуары.

На улице идет снег и дует ветер. Фото: Надежда КАСЬЯНОВА

Напомним, что из-за урагана 95 населенных пунктов остались без света. Так же ветер сорвал крышу в общежитии, сломал балкон в Калининском районе и перевернул остановки.

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