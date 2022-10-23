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Происшествия23 октября 2022 9:22

В Новосибирской области из-за урагана без света остались 95 населенных пунктов

Порывы ветра достигают 28 метров в секунду
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Жители города и области остались без света.

Жители города и области остались без света.

Фото: Алексей ФОКИН

В Новосибирской области из-за урагана без света остались 95 населенных пунктов. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.

- Власти региона в оперативном режиме контролируют ситуацию с отключением электроэнергии в населенных пунктах области, восстановительные работы ведутся на всех объектах, пострадавших от сильного ветра. Все необходимые силы привлечены. Отключения в настоящее время прекратились, - сообщил Сергей Семка, заместитель Губернатора Новосибирской области.

В правительстве отметили, что для восстановления электроснабжения работают 106 бригад РЭС.

Напомни, что штормовой ветер сорвал крыши с зданий и школ, повалил деревья на машины.

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