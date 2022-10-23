В Новосибирске пошел снег.
Фото: Анна ПАШАГИНА
В Новосибирске 23 октября 2022 года пошел снег. Напомним, что рано утром новосибирцы пострадали из-за шквального ветра. Его порывы достигают 28 метров в секунду.
Как сообщают синоптики Западно-Сибирского УГМС мокрый снег будет идти в течении всего дня.
- В отдельных районах гололедные явления, - уточняют метеорологи.
Шквальный ветер принес достаточно неприятностей жителям города. Он посрывал крыши со школ и других зданий, перевернул остановки и повалил деревья на машины.
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