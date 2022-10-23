Трамвай загорелся утром.
Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»
В Новосибирске на улице Связистов загорелся трамвай. Пожар произошел утром 23 октября.
- Звонок поступил от очевидца. До прибытия первого пожарного расчета, горение было ликвидировано, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.
Пассажиры сами эвакуировались из трамвая. Пострадавших нет.
Как сообщили в региональном МЧС, по предварительной информации в трамвае загорелась электропроводка.
- Площадь горения составила 0.1 квадратный метр, - сообщили в ведомстве.
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