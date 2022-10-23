Ветер сорвал крышу. Фото: Екатерина КОМЯКОВА

В Новосибирской области ветер сорвал крышу со школы. ЧП произошло на станции Мочище в школе № 18 на улице Школьная.

На кадрах видно, что крыша школы сломана. Оттуда торчит шифер и деревянное перекрытие.

Напомним, что шкальный ветер сорвал крышу со здания общежития на проезде Энергетиков. Людей оттуда эвакуировали. Пострадавших нет. В здании нет электричества и горячей воды.

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