Ветер сорвал крышу.
Фото: Екатерина КОМЯКОВА
В Новосибирской области ветер сорвал крышу со школы. ЧП произошло на станции Мочище в школе № 18 на улице Школьная.
На кадрах видно, что крыша школы сломана. Оттуда торчит шифер и деревянное перекрытие.
Напомним, что шкальный ветер сорвал крышу со здания общежития на проезде Энергетиков. Людей оттуда эвакуировали. Пострадавших нет. В здании нет электричества и горячей воды.
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