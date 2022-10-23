В Новосибирске ветер сорвал крышу в общежитии на площади Энергетиков

Крыша повредила машины и электропровода. Фото: скриншот из видео "AСТ54-Black"

В Новосибирске ветер сорвал крышу в общежитии. ЧП произошло рано утром 23 октября в Ленинском районе на улице Станционной.

- Крышу сорвало во двор здания, повреждены 2 автомобиля, произошел обрыв электропроводов, а также повреждена система горячего водоснабжения, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Как уточнили в ведомстве, жителей общежития эвакуировали из здания. На место приехал автобус из мэрии и обеспечил их обогрев. На месте работают коммунальщики.

Напомним, что в МЧС предупреждали о сильном ветре. Его порывы 23 октября будут достигать до 28 метров в секунду.

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