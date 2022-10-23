Женщина уверяет, что в коробке таблеток не было. Фото: «Flamp»

Жительница Новосибирска купила пустую коробку вместо таблеток. Как говорит женщина, она зашла в аптеку за обезболивающим. По ее словам, нужного лекарства не было и она купила аналог.

- Тут же зайдя в машину думаю: «Дай выпью сейчас». Открываю таблетки, а там их нет! Коробочка, инструкция по применению - все. Тут же зашла в аптеку с этим вопросом, на что мне было сказано: «Да быть такого не может мы при поступлении товара все таблетки вскрываем и проверяем!». Далее позвонила хозяйка данного заведения, сказав обратное, что товар они не проверяют не вскрывают, - пишет возмущенная сибирячка на сайте «Flamp».

В итоге женщине пришлось ехать в другую аптеку за обезболивающим. Заявление на возврат денег в той аптеке она писать не стала.

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