Жительницу Новосибирска оштрафовали на 30 тысяч за проклятия мобилизованным

Женщину оштрафовали на 30 тысяч.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Советский районный суд Новосибирска оштрафовал сибиряку за проклятья мобилизованным. Выкрикивала женщина непотребства в октябре этого года. Обвинили ее по статье за дискредитацию армии России.
— Обвиняемая, находясь на территории бывшего лагеря, расположенного в Советском районе города, публично высказывала фразы искажающие и дискредитирующие задачи по использованию ВС РФ за пределами территории страны и саму армию России, — сообщили в суде.
Женщину признали виновной и назначили наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей.
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