Жительницу Новосибирска оштрафовали на 30 тысяч за проклятия мобилизованным

Женщину оштрафовали на 30 тысяч. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Советский районный суд Новосибирска оштрафовал сибиряку за проклятья мобилизованным. Выкрикивала женщина непотребства в октябре этого года. Обвинили ее по статье за дискредитацию армии России.

— Обвиняемая, находясь на территории бывшего лагеря, расположенного в Советском районе города, публично высказывала фразы искажающие и дискредитирующие задачи по использованию ВС РФ за пределами территории страны и саму армию России, — сообщили в суде.

Женщину признали виновной и назначили наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей.

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