Подростка госпитализировали. Фото: ГИБДД по Новосибирску

В Новосибирске Kia Sorento сбил 13-летнюю девочку, которая перебегала дорогу на «красный». ДТП произошло вечером в субботу, 22 октября.

— 37-летний водитель за рулем автомобиля Kia Sorento двигался в сторону улицы Связистов. В пути следования у дома №23 по улице Танкистов он сбил человека, который перебегал дорогу по «зебре» на «красный», — рассказали в городском ГИБДД.

Пострадавшей оказалась 13-летняя девочка. Ее с различными травмами доставили в больницу.

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