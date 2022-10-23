Погода в Новосибирске на 23 октября 2022 года: возможен мокрый снег

Мы узнали, какой будет погода в Новосибирске на 23 октября 2022 года. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Погода в Новосибирске на 23 октября 2022 года будет облачной. Местами возможен мокрый снег. Об этом сообщили синоптики Западно-сибирского гидрометцентра.

– Днём будет +7…+9 градусов. В течение дня похолодает до +1. Будет облачно, возможен дождь, местами переходящий в мокрый снег. Местами гололёдные явления, – говорится в сообщении синоптиков.

По информации «Яндекс Погоды» днем будет до +12. При этом возможет мокрый снег.

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