В Новосибирске Honda Fit эффектно взлетела над такси

ДТП обошлось без пострадаших. Фото: «АСТ-54»

В Новосибирске видеорегистратор заснял эффектный полет Honda Fit над машиной такси. Трюк получился не хуже, чем в голливудских блокбастерах. Произошло ДТП 14 октября.

— На площади Маркса столкнулись два автомобиля: белый Kia Rio, принадлежащий сервису такси, и белая Honda Fit. От столкновения «Хонду» чуть не перевернуло, — рассказали подписчики паблика ВКонтакте «АСТ-54».

В комментариях под постом люди тут же начали спорить, кто прав в ДТП, а кто виноват. Мнения, как обычно, разделились. Одни посчитали, что прав водитель «Хонды», который успел проскочить на «зеленый». Другие же — такси. По их мнению, «Хонда» должна была уступить «Киа», как это сделали остальные машины в потоке.

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