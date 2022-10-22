В Новосибирске в гараже загорелась «Ока»

В огне пострадали только вещи. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Калининском районе Новосибирска в капитальном гараже вспыхнула «Ока». Произошло ЧП вечером в субботу, 22 октября. О нем в соцсетях рассказали очевидцы.

— На улице Мясниковой, 29, загорелся автомобиль «Ока» в капитальном гараже ГСК «Север-5», — рассказали подписчики паблика ВКонтакте «АСТ-54».

По словам очевидцев, хозяин находился на месте происшествия, но не пострадал. Огонь повредил только домашние вещи.

Напомним, что на днях на Ордынском шоссе вспыхнула машина. ЧП также обошлось без пострадавших.

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