В Новосибирске в гараже загорелась «Ока»

В огне пострадали только вещи.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Калининском районе Новосибирска в капитальном гараже вспыхнула «Ока». Произошло ЧП вечером в субботу, 22 октября. О нем в соцсетях рассказали очевидцы.
— На улице Мясниковой, 29, загорелся автомобиль «Ока» в капитальном гараже ГСК «Север-5», — рассказали подписчики паблика ВКонтакте «АСТ-54».
По словам очевидцев, хозяин находился на месте происшествия, но не пострадал. Огонь повредил только домашние вещи.
Напомним, что на днях на Ордынском шоссе вспыхнула машина. ЧП также обошлось без пострадавших.
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