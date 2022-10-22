Бастрыкин поручил предоставить доклад по делу о Хилокском треугольнике

Хилокский треугольник состоит из одноименного рынка, Клещихинского кладбища и мусорного полигона. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе дела о нарушении санитарно-эпидемиологических норм в Хилокском жилмассиве Новосибирска.

Напомним, в середине лета 2022 года жителей улицы Малыгина пожаловались Бастрыкину на жизнь рядом со свалкой, кладбищем и рынком с незаконной торговлей. Через какое-то время после доследственных проверок, было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ за оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности. А еще через несколько месяцев четверых жителей улицы Малыгина признали потерпевшими.

— Сегодня в Новосибирске прошел митинг. Помимо требований к региональным властям об установке защитной зоны одного из кладбищ и ликвидации рынка граждане высказали представителям СМИ недовольство ходом расследования уголовного дела. Председатель СКР Бастрыкин поручил представить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела в связи с неблагоприятной экологической ситуацией в областном центре и по доводам, озвученным жителями города, — сообщили в региональном Следственном комитете.

В ведомстве подчеркнули, что следствие продолжается и дальнейший его ход поставлен на контроль в центральном аппарате СКР. По словам участников дела, продлили расследование до 15 декабря.

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