«В космос с Городовичком!»: Анна Кикина поделились фото с орбиты с символом Новосибирска

Городовичка в тренировочном костюме водолаза связали в Детско-юношеском центре «Планитарий». Фото: Большой Новосибирский планетарий

Космонавт из Новосибирска Анна Кикина поделилась фото с Городовичками, которых она забрала с собой на МКС. Один из вязанных человечков в тренировочном костюме космонавта был сделан педагогами Детско-юношеского центра «Планитарий».

— Сейчас на борту Международной космической станции «гостит» один из символов нашего города — юный Городовичок! Причем не один, а целых три, которых Анне специально передали из Новосибирска, чтобы она могла взять их с собой на космическую орбиту и позже вернуть на Землю, — рассказали в Большом Новосибирском планетарии.

Анна Кикина забрала с собой в космос трех Городовичков. Фото: Большой Новосибирский планетарий

Напомним, что Анна Кикина вместе с женщиной-морпехом из США, ее земляком-физиком и 59-летним японцем отправилась на МКС 5 октября.

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