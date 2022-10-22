Ребенка из Новосибирской области на алтайской ферме покусала свинья

Ребенка покусали в контактном зоопарке. Фото: Юлия АЛЕХИНА

Ребенка из Новосибирской области покусала свинья, когда тот был в контактном зоопарке в Республике Алтай. Произошло ЧП на прошлой неделе.

— Ребенка укусили в Чемальском районе на «Лохматой ферме», — сообщили в республиканском Роспотребнадзоре.

«Лохматая ферма» — контактный зоопарк в селе Узнезя, где дети могут покормить и погладить мини-пигов, козликов и баранов, уток, кур, верблюдов, енотов и других животных.

Напомним, что случаи укусов или царапин в контактных зоопарках и подобным им местам нередки. Так, женщину и ее детей-подростков покусали в енотокафе. По словам сибирячки, животные накинулись на нее и начали царапать при виде еды. Причем вели себя животные так, будто давно не ели.

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