Психолог назвала основные причины подростковой агрессии

По словам психолога, необходимо понять, почему подросток проявляет агрессию. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Психолог Марина Гладышева назвала основные причины агрессии у подростков. А также указала на то, что в работе с ними необходимо смотреть в суть проблемы, а не пытаться разобраться с ее последствиями. Необходимо понять, почему подросток проявляет агрессию.

— Необходимо выяснить, что не так в жизни подростка и откуда берется агрессия. Обычно проблемы в школе приводят к этому. Необходимо также узнать, вовлечены ли в решение проблемы родители. Или они, может быть, вообще не в курсе. Кстати, в большинстве таких случаев выясняется, что родители не знают, что происходит с их ребенком, — рассказала Гладышева в беседе с NEWS.ru.

Также эксперт рассмотрела две позиции о влиянии компьютерных игр на подростков. Одни уверены, что игры толкают молодых людей на насилие. Другие же считают, что, играя, подростки выплескивают накопившуюся злобу, сублимируя ее.

— Я не могу занять ни одну из этих сторон. Понимаете, все очень индивидуально. Относительно сублимации стоит сказать, что чувство не может просто выйти из человека. Оно будет проявляться все время в зависимости от тех или иных ситуаций. То есть никакая игра от чувства не избавит, а только уберет на время. Это такая компенсация, — пояснила Гладышева.

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