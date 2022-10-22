«Ударили ножом в грудь»: бездомные напали на мужчину под Новосибирском

Мужчинам грозит до 15 лет тюрьмы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Куйбышевском районе Новосибирской области двое бездомных напали на 59-летнего сибиряка, порезали его и обокрали, а потом заставили работать извозчиком. Произошло ЧП 19 октября. В полицию обратились очевидцы, заметив, что двое мужчин удерживают в машине третьего.

— Подозреваемые ударили ножом в грудь потерпевшего, украли у него 3,5 тысячи рублей, а затем заставили сесть за руль и отвезти их туда, куда им необходимо, — рассказали в региональном МВД.

Подозреваемых задержали на месте преступления. Ими оказались мужчины 24 и 47 лет без определенного места жительства. Ранее их неоднократно привлекали к уголовной ответственности за имущественные преступления и незаконный оборот наркотиков.

— Дело возбуждено по стать 162 УК РФ за разбой с причинением тяжкого вреда здоровью. Один из подозреваемых заключен под стражу, решается вопрос об избрании меры пресечения второму фигуранту. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы, — добавили в ведомстве.

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