«Ударили ножом в грудь»: бездомные напали на мужчину под Новосибирском

Мужчинам грозит до 15 лет тюрьмы.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Куйбышевском районе Новосибирской области двое бездомных напали на 59-летнего сибиряка, порезали его и обокрали, а потом заставили работать извозчиком. Произошло ЧП 19 октября. В полицию обратились очевидцы, заметив, что двое мужчин удерживают в машине третьего.
— Подозреваемые ударили ножом в грудь потерпевшего, украли у него 3,5 тысячи рублей, а затем заставили сесть за руль и отвезти их туда, куда им необходимо, — рассказали в региональном МВД.
Подозреваемых задержали на месте преступления. Ими оказались мужчины 24 и 47 лет без определенного места жительства. Ранее их неоднократно привлекали к уголовной ответственности за имущественные преступления и незаконный оборот наркотиков.
— Дело возбуждено по стать 162 УК РФ за разбой с причинением тяжкого вреда здоровью. Один из подозреваемых заключен под стражу, решается вопрос об избрании меры пресечения второму фигуранту. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы, — добавили в ведомстве.
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