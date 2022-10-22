В Бердске при пожаре пострадало два человека

В пожаре пострадали три частных дома, три машины и гараж. Фото: МЧС по НСО

В Бердске спасатели ликвидировали крупный пожар, распространившийся на площади в 300 квадратов. От огня пострадало три дома и машины, гараж. Также ожоги получили два человека, но от госпитализации они отказались. Произошло ЧП в ночь на субботу, 22 октября.

— Из-за позднего обнаружения и сообщения в пожарную охрану пламя успело перекинуться на крыши двух рядом стоящих домов. Также существовала дальнейшая угроза перехода огня на соседние здания и сооружения. Поэтому было решено основные силы кинуть на тушение пожара, а также позаботиться о защите соседних построек, — рассказали в региональном МЧС.

От огня пострадала площадь в 300 квадратов. Фото: МЧС по НСО

В ведомстве отметили, что локализовать пожар удалось в течение часа, а вот проливкой и разбором сгоревших конструкций спасатели занимались до утра.

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