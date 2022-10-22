По словам местной жительницы, районная администрация посчитала, что состояние остановки соответсвует санитарным нормам. Фото: «АСТ-54»

Новосибирцы пожаловались на состояние остановки «Площадь Сибиряков-Гвардейцев». Местные утверждают, что та выглядит плачевно: лавочки разрушены, на стенах трещины и плесень. Однако в районной администрации состоянии остановки посчитали удовлетворительным.

— На жалобу, поданную в приложении «Решаем вместе», администрация Кировского района ответила, что данная остановка находится в нормативном санитарном состоянии, правда нормативный документ или его номер не приложили, — рассказала подписчица паблика ВКонтакте «АСТ-54».

По словам женщины, она не верит, что остановка может соответствовать санитарным нормам, когда ее украшают птичий помет, граффити на стенах и гнилые пеньки от лавочек.

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